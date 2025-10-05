مسئول في البيت الأبيض: خطة ترامب لغزة «سرية».. ومسئولون بالخارجية خارج الصورة

كشفت صحيفة بوليتيكو، نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، أن ليس جميع المسؤولين مطّلعين على تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر المسؤول: "ضيّقنا نطاق الاطلاع على خطة ترامب لمنع التسريبات، وسيُشرك الجميع في الوقت المناسب".

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة ترامب لم تُطلع معظم مسؤولي وزارة الخارجية على خطته بشأن إنهاء الحرب في غزة.

وتوجّه مبعوثان للرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر صهر ترامب، والمبعوث ستيف ويتكوف، إلى مصر يوم السبت لمناقشة إطلاق سراح الرهائن في غزة، بعد موافقة حركة حماس على اقتراح ترامب لوقف إطلاق النار، وذلك بالتزامن مع شنّ القوات الإسرائيلية غارات دامية في أنحاء القطاع.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إنه من المتوقع أن يضع كوشنر وويتكوف اللمسات الأخيرة على تفاصيل إطلاق سراح الرهائن، إلى جانب مناقشة اتفاق دفع به ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة عامين من قبل إسرائيل على المدنيين في غزة.

وذكرت وسائل إعلام أن إسرائيل وحماس ستعقدان أيضًا محادثات غير مباشرة في القاهرة يومي الأحد والاثنين بشأن تبادل المعتقلين والرهائن.

وتأتي هذه المحادثات بعدما حثّ ترامب إسرائيل على وقف قصفها لغزة، عقب إعلان حماس استعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن وبدء مفاوضات بشأن اقتراح وقف إطلاق النار.

وقالت حماس في بيان، يوم الجمعة: "تعلن الحركة موافقتها على إطلاق سراح جميع الأسرى – الأحياء منهم والرفات – وفقًا لصيغة التبادل الواردة في اقتراح الرئيس ترامب".

ونشر ترامب لاحقًا على موقع Truth Social: "بناءً على البيان الذي أصدرته حماس للتو، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم. يجب على إسرائيل أن توقف قصف غزة على الفور، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وبسرعة!".