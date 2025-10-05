اتحاد العمال يُثمّن مبادرة «بصمة شباب مصر» كنموذج للتكامل الوطني

أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بفعاليات ملتقى مطرانية 6 أكتوبر للتوظيف، الذي أقيم تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، وبإشراف نيافة الأنبا دوماديوس، أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، وبالتعاون مع مبادرة "بصمة شباب مصر".

وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام، خلال مشاركته، أن المبادرة تمثل نموذجًا وطنيًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والكنيسة والمجتمع المدني لتمكين الشباب وفتح آفاق عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيكون شريكًا فاعلًا في تنفيذ أهدافها.

وأوضح أن الملتقى شهد مشاركة 80 شركة ومؤسسة اقتصادية، نجحت في توفير أكثر من 2600 فرصة عمل، إلى جانب فرص تدريب مهني متنوعة، بما يعكس جهود الدولة والمجتمع المدني في دعم التشغيل وتمكين الشباب.

ووجّه الاتحاد العام شكره للمطرانية الموقرة على هذا الجهد المتميز وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن دعم الشباب وتوفير العمل اللائق سيظل محورًا رئيسيًا في عمل الاتحاد وشراكاته الوطنية.