سعر أعلي عيار ذهب اليوم الأحد 5-10-2025
صفعة قضائية جديدة لـ«ترامب».. قاضية أمريكية توقف خطته لنشر الحرس الوطني في بورتلاند
ننشر قائمة بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي بإياب دوري أبطال أفريقيا
بالعجاز | شاهد.. أحدث ظهور للفنان عبدالله مشرف أثناء تكريمه بمهرجان نقابة المهن التمثيلية
هذا سر توقف التصوير .. كواليس مراجعة الأزهر لـ «فيلم المنبر» | صور
مدير معهد ناصر: نُجري 12 عملية قلب مفتوح يوميًا بنسبة نجاح 100%
مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025
هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة
شرطة لندن تعتقل نحو 500 متظاهر بسبب دعمهم «فلسطين أكشن»
مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة
أحمد جلال يُوجّه رسالة للمُعلقين: الحياد واجب .. ومينفعش نمجد في الأهلي والزمالك
أخبار البلد

اتحاد العمال يُثمّن مبادرة «بصمة شباب مصر» كنموذج للتكامل الوطني

رئيس اتحاد العمال ومطران 6 أكتوبر
رئيس اتحاد العمال ومطران 6 أكتوبر
الديب أبوعلي

أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بفعاليات ملتقى مطرانية 6 أكتوبر للتوظيف، الذي أقيم تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، وبإشراف نيافة الأنبا دوماديوس، أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، وبالتعاون مع مبادرة "بصمة شباب مصر".

وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام، خلال مشاركته، أن المبادرة تمثل نموذجًا وطنيًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والكنيسة والمجتمع المدني لتمكين الشباب وفتح آفاق عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيكون شريكًا فاعلًا في تنفيذ أهدافها.

وأوضح أن الملتقى شهد مشاركة 80 شركة ومؤسسة اقتصادية، نجحت في توفير أكثر من 2600 فرصة عمل، إلى جانب فرص تدريب مهني متنوعة، بما يعكس جهود الدولة والمجتمع المدني في دعم التشغيل وتمكين الشباب.

ووجّه الاتحاد العام شكره للمطرانية الموقرة على هذا الجهد المتميز وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن دعم الشباب وتوفير العمل اللائق سيظل محورًا رئيسيًا في عمل الاتحاد وشراكاته الوطنية.

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

منحة العمالة غير المنتظمة

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة للحصول على 1500 جنيه 6 مرات سنويًا

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

المتهمة

هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. متى يمتد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر؟

حالة الطقس غدا في مصر .. رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا في مصر .. رياح وأمطار في هذه المناطق

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

الشقق البديلة للإيجار القديم

لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم

وزير الإسكان

عقب جولته بعدد من مدن غرب القاهرة: وزير الإسكان يختتم جولته بمتابعة سير العمل بمشروع حدائق "تلال الفسطاط

خلال افتتاح قمة تكني

شعبة الاقتصاد الرقمي: مصر تمتلك المقومات لتصبح مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال والتكنولوجيا

سيارات الجمارك

الجمارك تعلن عن مزاد لبيع سيارات وبضائع متنوعة..الأربعاء

بالصور

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

بيج ياسمين

أسود جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر

محافظ الشرقية يتفقد موقع انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة بشارع مولد النبي بالزقازيق

محافظ الشرقية

فستان لامع.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بظهورها

نانسي عجرم

حقن التخسيس

ليست للجميع وتسبب أعراضا خطيرة .. طبيب يحذر من استخدام حقن التخسيس

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

