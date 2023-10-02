عبد الغفار: تخصيص تريليون جنيه في الموازنة العامة للدولة لملف الصحة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال كلمته اليوم في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣، بحضور الرئيس السيسي: “استطعنا بشهادات دولية عبور محنة أزمة كورونا بشكل ناجح جدا”.

وتابع وزير الصحة والسكان، أن ضعف التمويل يؤثر على أى منظومة فى العالم، لافتا إلى أنه تم تخصيص تريليون جنيه في الموازنة العامة للدولة لملف الصحة.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن هذا المبلغ ذهب فى مبادرات رئاسية والمستشفيات وقطاع السكان والقوافل والتطعيمات وغيرها، لافتا إلى أن وزارة الصحة المصرية تتعامل مع الطفل قبل أن يولد مرورا بصحة كبار السن، معقبا: “لدينا خطوات للعلاج والمتابعة”.