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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الداخلية التركية تكشف عن هوية منفذ هجوم مديرية الأمن في أنقرة | شاهد

صدى البلد

كشفت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، عن هوية منفذ الهجوم الذي استهدف الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة أنقرة.

وقالت الوزارة إن منفذ الهجوم يدعى حسن أوغوز، مشيرةً إلى أنه عضو في حزب العمال الكردستاني، والذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

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وتبنّى حزب العمّال الكردستاني، أمس الأحد، الهجوم الذي وقع يوم الأحد قرب المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية وسط العاصمة أنقرة.

وقال الحزب لوكالة "إيه إن إف" القريبة من الحزب إنّ "عملاً فدائياً نُفّذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين".

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وفي التفاصيل، كشف وزير الداخلية التركي، علي يارلي كايا، في تغريدة في حسابه الرسمي في "إكس": "في حدود الساعة 9.30 صباحاً، نفّذ إرهابيان جاءا على متن مركبة خفيفة هجوماً بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية".

وأضاف كايا أنّ "أحد الإرهابيَين قام بتفجير نفسه، فيما حيّدت فرق الأمن الإرهابي الثاني"، واصفاً الهجوم بالإرهابي. وأشار إلى إصابة اثنين من ضباط الشرطة أثناء تبادل إطلاق النار.

وفور سماع دوي الانفجار وإطلاق النار، سارعت قوات الأمن إلى التوجّه إلى المنطقة، واتخذت تدابير أمنية واسعة. وأُغلق شارع أتاتورك أمام حركة المرور. وقد وصلت إلى المنطقة قوات الشرطة الخاصة وفرق الإطفاء وكوادر صحية.

ومن اللافت أنّ موقع الهجوم وقع ضمن منطقة حيوية تشهد وجود قيادات القوات العسكرية، وهو قريب من مقر البرلمان.

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