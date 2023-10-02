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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا.. الكشف عن معلومات عسكرية حساسة بطريق الخطأ

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كشفت السلطات الروسية عن عناوين المباني العسكرية السرية والمؤسسات ومنازل الجواسيس في موسكو وسانت بطرسبرغ بطريق الخطأ، وفقًا لموقع تحقيقي.

ووفقًا لموقع Newsweek، وجد مركز Dossier، وهو مشروع أطلقه شخصية المعارضة الروسية ميخائيل خودوركوفسكي، العناوين المدرجة في وثيقة مكونة من 434 صفحة بعنوان "المجموعة الخاصة"، والتي نشرت على موقع بلدية موسكو. تضمنت الوثيقة قائمة بالممتلكات التي يجب ألا تتعرض لانقطاع التيار الكهربائي.
ومن بين هذه الممتلكات، كانت هناك مجموعة من المرافق الحكومية السرية على أعلى مستوى، ومنازل تخص ضباط GRU (الإدارة الرئيسية للأركان العامة للقوات المسلحة للاتحاد الروسي) والخدمة السرية للرئيس فلاديمير بوتين، ومستودع ذخيرة، وغيرها.

المباني العسكرية السرية موسكو ميخائيل خودوركوفسكي فلاديمير بوتين معلومات عسكرية حساسة روسيا

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