السيسي: العاصمة الإدارية حولت أرضا بلا قيمة إلى أصول ومشروعات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العاصمة الإدارية الجديدة حولت أرضًا بلا قيمة إلى أصول ومشروعات، مطالبًا "الحكومة بأن تشير إلى حجم الأصول والمشروعات المضافة بعد العاصمة الإدارية".

وقال الرئيس السيسي، في كلمته خلال زيارته لمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، "إحنا مش عاملينا وجاهة حضارية واجتماعية".

وأضاف الرئيس السيسي "إحنا عاملين فكرة، والدولة بتحاول تغير نمط وأسلوب عملها، الشكل الجديد يجعلك قادرًا على وضع أنظمة ومسارات أكثر نجاحا".

ومن جانبه، وجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، حديثه إلى الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية، قائلا “لم يكن ليتحقق هذا الإنجاز لولاك.. وكان من سنوات مجرد ورق”.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زار اليوم الإثنين، الموافق 2 أكتوبر، المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.