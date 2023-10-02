أسلوب عمل.. الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية: إحنا مش عاملينها وجاهة اجتماعية

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا:" الدنيا كلها كانت بتقول متمشيش".

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال زيارته لمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة ، :" إحنا مش عاملينا وجاهة حضارية واجتماعية".

وأضاف الرئيس السيسي:" إحنا عاملين فكرة والدولة بتحاول تغير نمط وأسلوب عملها ، الشكل الجديد يجعلك قادر على وضع انظمة ومسارات أكثر نجاحا ".

وتابع الرئيس السيسي:" احنا بنحول أرض من أرض ليس لها قيمة إلى أرض ذات قيمة، وعلى الدولة أن تشير إلى حجم الأصول التي أضيفت للدولة بحجم المشروعات".

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر، المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.