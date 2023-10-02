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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: تعليم الطفل داخل أسرة بديلة يكون أفضل من دور الرعاية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس السيسي: "أي أسرة متوسطة الدخل في تعليم أطفالها ستكون أفضل من تعليم دور الرعاية المجتمعية التي يوجد بها 100 أو 200 طفل، وبالتأكيد في دور الرعاية الأطفال سيكونوا تحت قيادة جيدة لكن لا يمكن أن الرعاية التي ستوفرها أسرة واحدة لطفل أو طفلة تتساوي مع دور الرعاية، وأرجو أن محدش يزعل من هذا الكلام".

 

‏وتابع الرئيس السيسي ‏انه قد شاهد هذا الكلام في أمريكا أثناء تواجده مع القوات المسلحة قائلا:" ذهبنا إلى قرية وجدنا بها دور رعاية مختلفة عننا تماما ولا يوجد بها عنابر لأنهم يريدون توفير بيئة تنشئة اجتماعية أقرب ما تكون إلى الواقع لتنشئة طفل سوي وهؤلاء الأطفال بعد فترة سيصبحون شباب ويجب أن نهتم بهم".

 

‏وشدد الرئيس السيسي على الاهتمام بالأيتام وعلى إكرام اليتيم، قائلا:" إن إكرام اليتيم تم ذكره في القرآن الكريم وكأن إكرام اليتيم مطلب إلهي للأمة والمجتمع للاهتمام بالأيتام".

السيسي دور الرعاية أمريكا الأيتام إكرام اليتيم

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