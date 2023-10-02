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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إجراء عاجل من المملكة بعد حظر إرتداء النقاب في سويسرا

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

قالت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في سويسرا، اليوم الإثنين، إن البرلمان السويسري أقر القانون الجديد بشأن حظر إخفاء الوجه “مبادرة حظر النقاب” بالأماكن العامة.

ودعت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في سويسرا، عبر منصة “إكس” المواطنين المقيمين أو الزائرين بالالتزام بالقوانين والأنظمة السويسرية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن البرلمان السويسري أقر قانونا يحظر من خلاله ارتداء النقاب أو كل ما يغطي الوجه من ملابس في الأماكن العامة في جميع أنحاء سويسرا، وتم إقرار هذا القرار بعد تأييد51% من السكان ذلك الحظر في تصويت شعبي.

ووفقا لبلومبرج، أقر البرلمان السويسري أيضا عقوبة قدرها ألف فرنك سويسري (1100 دولار) لمن ينتهك القانون وحظر ارتداء النقاب في البلاد.

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وأكثر المؤيدين لهذا القرار هو حزب الشعب السويسري المحافظ، حتى عمل على الترويج له بشكل كبير، بينما انتقده المسلمون الذين يعيشون في سويسرا.

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