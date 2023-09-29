سويسرا تعلن إرسال مساعدات مالية إلى أوكرانيا لإزالة الألغام

أعلنت السلطات السويسرية اليوم الجمعة عن تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون فرنك سويسري (109.6 مليون دولار) لإزالة الألغام من أراضي أوكرانيا.

ومن المقرر إرسال المساعدات المالية السويسرية إلى الحكومة الأوكرانية في الفترة من 2024 إلى 2027. ومن خلال هذه الحزمة، ستتمكن سويسرا من توفير المعدات والتدريب لعمال إزالة الألغام التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وقال المجلس الاتحادي السويسري: "من عام 2024 إلى عام 2027، سيتم تخصيص حزمة بقيمة إجمالية 100 مليون فرنك لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، تأتي بالتساوي من الوزارة الفيدرالية للدفاع والحماية المدنية والرياضة ووزارة الخارجية الفيدرالية".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة المالية الأوكرانية أن إجمالي حجم التمويل الخارجي لأوكرانيا للعام الحالي بلغ 32.6 مليار دولار.