عصبية وشتائم وبصق.. ماذا فعل مصطفى محمد في الدوري الفرنسي؟

تعرض المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب فريق نانت الفرنسي والزمالك السابق، إلى ضربة موجعة خلال المباراة الماضية ستؤثر بالسلب على انطلاقته المتوهجة منذ بداية الموسم.. فماذا حدث؟

حصل مصطفى محمد، على بطاقة حمراء بعد اعتراضه على قرار حكم المباراة باحتساب مخالفة ضده، في خسارة فريقه أمام فريق ستاد رين.

يذكر أن فريق نانت قد خسر أمام رين بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

ما سبب طرد مصطفى محمد؟

جاء طرد مصطفى محمد بعدما تلقى الإنذار الثاني له في المباراة، حيث تلقى البطاقة الصفراء الأولى من فاول ارتكبه ضد أحد لاعبي رين.

في الدقيقة 77 من زمن شوط المباراة الثاني، تلقى المهاجم المصري البطاقة الصفراء الثانية ثم الطرد وذلك بعد اعتراضه بشدة على قرار الحكم رودي بوكييه باحتساب ركلة مرمى لرين، بدلًا من ركلة ركنية لنانت.

ظهر مصطفى محمد وهو يتحدث بعصبية مع الحكم، كما قام بركل عدد من الأشياء واللافتات خلال خروجة من الملعب، الأمر الذي أثار حالة من الجدل، فضلا عن السباب والشتائم والبصق من جانب اللاعب المصري وفقا لما ظهر في الفيديو والصور المتداولة.

ماذا قال مدرب نانت؟

بدوره علق المدير الفني لفريق نانت بيير أريستوي، على طرد مصطفى محمد مهاجم الفريق، قائلا: "مصطفى محمد كان غاضبًا من البطاقة الصفراء، الحكم يقول أنه كان على مقربة مما حدث بمسافة 6 أمتار، ولكنه كان على بعد 10 أمتار مما حدث في البداية، وكان عليه أن يرى الموقف بدقة".

وأضاف أريستوي في تصريحات نقلتها شبكة "GET FOOTBALL": "حكم المباراة خلق أجواء ثقيلة ومتوترة للغاية في اللقاء، لم يتمالك أعصابه أيضًا، ولن نتخذ إجراء ضد ما حدث، لقد حصل على إنذارين، ولذلك سيتم إيقافه".

ماذا ينتظر مصطفى محمد؟

طرد مصطفى محمد يعني غيابه للإيقاف، وبالتالي تعطيله في سباق هدّافي الدوري الفرنسي لهذا الموسم، حيث يحتل المهاجم المصري المركز الثاني في هدافي الدوري خلف كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بفارق هدفين فقط.

وأحرز مصطفى محمد 5 أهداف في أول 6 مباريات بالدوري الفرنسي، ما جعله واحدًا من المنافسين بقوة على صدارة هدّافي المسابقة

وذكر تقرير نشره موقع "tribune nantaise" الفرنسي، المهتم بأخبار نانت، أن مصطفى محمد قد يتعرض للإيقاف لـ"عدة مباريات"، وفقًا للمادة 8 من اللائحة، والتي تتحدث عن التهديد أو التخويف، بعد اعتراض اللاعب بقوة على الحكم.

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي

أصبح ترتيب هدّافي الدوري الفرنسي بعد نهاية الجولة السابعة على النحو التالي:

كيليان مبابي: 7 أهداف.

مصطفى محمد: 5 أهداف.

أكور أدامز: 5 أهداف.

وسام بن يدر: 4 أهداف.

نبيل عليوي: 4 أهداف