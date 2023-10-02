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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مدرب نانت على طرد مصطفى محمد في مباراة رين

لحظة طرد مصطفى محمد
لحظة طرد مصطفى محمد

علق المدير الفني لفريق نانت بيير أريستوي، على طرد الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم الفريق، في مباراة رين، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وتعرض مصطفى محمد للطرد بعد اعتراضه بعصبية شديدة على حكم المباراة.

وقال أريستوي في تصريحات نقلتها شبكة "GET FOOTBALL": "مصطفى محمد كان غاضبًا من البطاقة الصفراء، الحكم يقول أنه كان على مقربة مما حدث بمسافة 6 أمتار، ولكنه كان على بعد 10 أمتار مما حدث في البداية، وكان عليه أن يرى الموقف بدقة".

وأضاف: "حكم المباراة خلق أجواء ثقيلة ومتوترة للغاية في اللقاء، لم يتمالك أعصابه أيضًا، ولن نتخذ إجراء ضد ما حدث، لقد حصل على إنذارين، ولذلك سيتم إيقافه".

وتلقى نانت هزيمة بنتيجة 3-1 أمام نظيره رين خلال المواجهة التي أقيمت مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي.

مصطفي محمد الدوري الفرنسي نانت بيير أريستوي رين

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