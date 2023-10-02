وزير الخارجية: مصر دافعت عن مصالح القارة السمراء أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه قبل 2014 كان هناك تحفظ ومراجعة لمدى اهتمام الدولة المصرية بالقارة الأفريقية .

وقال سامح شكري في كلمته في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي في مؤتمر حكاية وطن، :" مصر بذلت مجهودات كبيرة في الستينيات لدعم الأشقاء الأفارقة للتحرر من الاستعمار ".

وأكمل سامح شكري:" من نتائج ما قبل 2014 تم تعليق عضوية مصر في الاتحاد الافريقي وفي السنوات الماضية استعادت مصر ثقة القارة الافريقية مرة أخرى وفي 2014 استعادت مصر عضويتها في الاتحاد الافريقي".

لفت سامح شكري:" مصر ترأست الاتحاد الأفريقي في 2019 وتم الدفاع عن المصالح الأفريقية في كل الندوات والاجتماعات الدولية في إطار رؤية علمية وتدعيم البنية الأساسية الافريقية وتوفير التمويل الميسر لهذه الدول".