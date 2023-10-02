شكري: منتدى غاز شرق المتوسط يجعل مصر منصة هامة للطاقة قابلة للتوسع

أكد السفير سامح شكرى وزير الخارجية، أن قمنا بوضع سياسة خارجية تخدم المواطن المصري بشكل أساسي.



وأضاف سامح شكرى، في كلمة له في مؤتمر حكاية وطن، في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي، والمذاع عبر الأولى للتليفزيون المصري، اليوم الاثنين، أن منتدى غاز شرق المتوسط يجعل من مصر منصة هامة للطاقة وهي منصة قابلة للتوسع بما يخدم مصالح أعضائها ويحفظ الاستقرار.

https://www.youtube.com/live/pSuJ2ouidMU?si=2mj1sWF7Wunffel8



وأشار السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إلى أن تم الارتقاء بالعلاقات إلي مستوى الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الدول المهمة، متابعا أن تم الاحتفاظ بالعلاقات الاستراتيجية القائمة مع الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية.