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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شكري: منتدى غاز شرق المتوسط يجعل مصر منصة هامة للطاقة قابلة للتوسع

السفير سامح شكرى
السفير سامح شكرى وزير الخارجية

أكد السفير سامح شكرى وزير الخارجية، أن قمنا بوضع سياسة خارجية تخدم المواطن المصري بشكل أساسي. 

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سامح شكري: الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الدول


وأضاف سامح شكرى، في كلمة له في مؤتمر حكاية وطن، في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي، والمذاع عبر الأولى للتليفزيون المصري، اليوم الاثنين، أن منتدى غاز شرق المتوسط يجعل من مصر منصة هامة للطاقة وهي منصة قابلة للتوسع بما يخدم مصالح أعضائها ويحفظ الاستقرار.

 https://www.youtube.com/live/pSuJ2ouidMU?si=2mj1sWF7Wunffel8


وأشار السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إلى أن تم الارتقاء بالعلاقات إلي مستوى الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الدول المهمة، متابعا أن تم الاحتفاظ بالعلاقات الاستراتيجية القائمة مع الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

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