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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من روسيا على مزاعم انسحاب أرمينيا من معاهدة الأمن الجماعي

روسيا وأرمينيا
روسيا وأرمينيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن إعلان أرمينيا عن إمكانية الانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي هو خيار سيادي، ولكن روسيا تأمل ألا تخرب "أي إدارات مؤقتة" العلاقات.

وأضاف لافروف أن قرار اعتبار إقليم ناجورنو كاراباخ أراضي تابعة لـ أذربيجان، تم اتخاذه بمشاركة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن ادعاء أرمينيا بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجبر باشينيان على التنازل عن كاراباخ هي مجرد أكاذيب.

ولفت لافروف إلى أن روسيا تعمل مع أذربيجان والشركاء في المنطقة على استقرار الوضع في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وعلى جانب آخر، أعلنت إدارة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، عن خطط إعادة دمج السكان الأرمن في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وقالت حكومة أذربيجان في بيان لها، إن "المساواة في الحقوق والحريات مكفولة للجميع، فضلا عن سلامة الجميع، بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللغة".

وبحسب الخطة الأذربيجانية، فإن "الحكم على الأراضي التي يسكنها الأرمن سيتم تنفيذه من خلال ممثلين خاصين للرئيس الأذربيجاني".

وأشار البيان إلى أن السكان المحليين "الارمن" قد يشاركون في عمليات مكاتب التمثيل الخاصة، كما سيتم تعيين السلطات البلدية عن طريق التصويت.

رسميا .. أذربيجان تعلن خطتها لإعادة دمج الأرمن في إقليم ناجورنو كاراباخ

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