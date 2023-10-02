إيران تعلن موقفها من عودة ناجورنو كاراباخ إلى أذربيجان

معركة خاطفة في 24 ساعة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الإثنين، إن بلاده تدعم عودة منطقة ناجورنو- كاراباخ إلى أذربيجان.

صرح بذلك خلال مؤتمر صحفي أسبوعي في العاصمة الإيرانية طهران، تعليقا على موقف إيران تجاه التطورات الأخيرة في منطقة القوقاز.

وقال الكنعاني إن إيران أعلنت مرارا وتكرارا وبشكل واضح أنها تدعم وحدة أراضي أذربيجان وأرمينيا، لكنها لا توافق على تسوية النزاعات من خلال إجراء تغييرات جيوسياسية.

وأشار إلى أنه يمكن حل قضايا المنطقة من خلال الأطر الإقليمية، مضيفا أن إيران تدعم المحادثات الإقليمية، لا سيما ضمن صيغة 3 + 3، التي تضم الدول القوقازية الثلاث أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وجيرانها الثلاثة روسيا وتركيا وإيران.

وأضاف: "نحن بشكل خاص ضد التدخل الإقليمي في الشؤون المحلية والوجود الأجنبي في المنطقة".

وفي الشهر الماضي، استعادت أذربيجان منطقة ناجورنو كاراباخ الجبلية من الانفصاليين الأرمن الذين سيطروا على المنطقة لمدة ثلاثة عقود.

لطالما تم الاعتراف بالمنطقة دوليًا كجزء من أذربيجان على الرغم من أن معظم سكانها من العرق الأرميني، الذين قاوموا سيادة أذربيجان على الإقليم.

وفي الشهر الماضي، أطلقت أذربيجان عملية تهدف إلى السيطرة على المنطقة الانفصالية وربما إنهاء الصراع المستمر منذ ثلاثة عقود.

وانتهت العملية في 20 سبتمبر، بعد أن هزم الجيش الأذربيجاني القوات الأرمينية خلال 24 ساعة وجعل الانفصاليين يوافقون على إلقاء أسلحتهم، بموجب وقف إطلاق النار بوساطة روسية.

وهناك خلاف بين أرمينيا وأذربيجان حول المنطقة الجبلية منذ عام 1988.

