رسميا .. أذربيجان تعلن خطتها لإعادة دمج الأرمن في إقليم ناجورنو كاراباخ

أعلنت إدارة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الاثنين، عن خطط إعادة دمج السكان الأرمن في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وقالت حكومة أذربيجان في بيان لها، إن "المساواة في الحقوق والحريات مكفولة للجميع، فضلا عن سلامة الجميع، بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللغة".

وبحسب الخطة الأذربيجانية، فإن "الحكم على الأراضي التي يسكنها الأرمن سيتم تنفيذه من خلال ممثلين خاصين للرئيس الأذربيجاني".

وأشار البيان إلى أن السكان المحليين "الارمن" قد يشاركون في عمليات مكاتب التمثيل الخاصة، كما سيتم تعيين السلطات البلدية عن طريق التصويت.

ووقع رئيس جمهورية ناجورنو كاراباخ، مرسوما يقضي بانتهاء وجود الجمهورية في الأول من يناير 2024.

وقال زعيم أرمن ناجورنو كاراباخ، أن الجمهورية الانفصالية في إقليم ناجورنو كاراباخ لن تكون موجودة بحلول عام 2024.