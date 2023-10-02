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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرمينيا : قوات أذربيجان أطلقت النار في منطقة حدودية

صدى البلد

اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الاثنين، الجيش الأذري بإطلاق النار من أسلحة خفيفة على مركبة تنقل الغذاء لقواتها في منطقة حدودية، وهو ما نفته باكو على الفور.

وقالت وزارة الدفاع الأذرية في بيان إنها "تنفي بشدة" هذه المعلومات.

وبلغ التوتر أعلى مستوياته بين البلدين بعد أن حققت باكو نصرًا خاطفًا في إقليم ناجورني كاراباخ، وهي منطقة تسكنها أغلبية من الأرمن وكانت وراء حربين بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال الرئيس الأذري، إلهام علييف، في كلمة ألقاها في حفل افتتاح النسخة الرابعة والسبعين لمؤتمر باكو الدولي للملاحة الفضائية، اليوم الاثنين، "إننا نلنا هدفنا الرئيسي قبل 3 أعوام واستعدنا سلامة أراضينا التي كانت منتهكة خلال 30 سنة".

ونقلت وكالة أنباء "أذرتاج" الأذربة الرسمية عن علييف قوله في الحفل المنظم في مركز باكو للمؤتمرات: "كنا ضحايا للاحتلال والتطهير العرقي وكان ذلك مأساة ونكبة عظيمة بالنسبة لشعبنا كونها كارثة إنسانية هائلة. وكنا نسعى طوال السنوات العديدة لكي نسوي النزاع تسوية سلمية وننهي الاحتلال إنهاء سلميا".

وأضاف: "عرضنا خلال 28 عاما، التزامنا القوي بعملية المفاوضات، ولكننا اضطررنا قبل ثلاثة أعوام إلى استخدام حقنا للدفاع عن النفس، وفقا لنظام منظمة الأمم المتحدة"، مضيفا: "إننا حررنا أراضينا من الاحتلال قبل ثلاثة أعوام وأنهينا الاحتلال، وفي الشهر السابق استعدنا بالكامل سيادتنا على جميع أراضي البلد."

وشدد الرئيس علييف على أن "المنظمات الدولية التي كان من شأنها أن تنهي النزاع، لم تتوصل إلى أية نتيجة في هذا المجال".

وأكد  أن قرارات مجلس الأمن الدولي الأربع كانت تطلب بسحب جيوش أرمينيا من أراضينا سحبا كاملا وعلى الفور وبدون قيد وشرط، ولكن تلك القرارات ظلت حبرا على ورق خلال 27 عاما، فضمنّا إجراء هذه القرارات بدماء شهدائنا."
 

أرمينيا أرمينيا وأذربيجان وزارة الدفاع الأرمينية الجيش الأذربيجاني ناجورني كاراباخ

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