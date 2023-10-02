بسبب وعد ألماني غريب.. روسيا تستعد للانضمام لـ الاتحاد الأوروبي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه سيتعين على روسيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى تفي وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بوعدها بشأن الكتلة الممتدة من “لشبونة إلى لوجانسك”.

وكتبت زاخاروفا علي “تليجرام”، ردا على تصريحات بيربوك: “إما أن ننضم إلى الاتحاد الأوروبي أو أنها نسيت شرط التحول 360 درجة”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، تشير إلى الخطأ الفادح الذي ارتكبته وزيرة الخارجية الألمانية في فبراير عندما حثت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على “تغيير 360 درجة” في سياسته تجاه أوكرانيا، وحثت روسيا عن غير قصد على الحفاظ على المسار الدقيق الذي كانت عليه.

وقال ديمتري بيليك، عضو لجنة الشؤون الدولية بالبرلمان الروسي، إن “ادعاءات بيربوك بشأن وجود لوجانسك في الاتحاد الأوروبي هي من نسج الخيال المريض لوزيرة الخارجية الألمانية، لأن المدينة كانت وستظل جزءًا من روسيا”.

وأضاف بيليك أن وزيرة الخارجية الألمانية “تواصل الإضافة إلى مجموعتها من التصريحات السخيفة التي تتحدث عن عدم كفاءتها وتؤكد صعوبة السعي إلى حل وسط مع هؤلاء السياسيين”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن مستقبل أوكرانيا يكمن في الاتحاد الأوروبي.

وقالت بيربوك للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأوكرانية: “الاتحاد الأوروبي سيمتد قريبا من لشبونة إلى لوجانسك”.

وأضافت أن “كل قرية... كل متر تستولي عليه القوات الأوكرانية من القوات الروسية يقرب كييف من عضوية الاتحاد الأوروبي”.

ولوجانسك هي عاصمة جمهورية لوجانسك الشعبية، وهي واحدة من منطقتين سابقتين في شرق أوكرانيا أعلنتا استقلالهما عن كييف في عام 2014 في أعقاب انقلاب ميدان المدعوم من الغرب في كييف.

واعترفت روسيا باستقلالها في فبراير 2022، قبل أيام فقط من بدء حملتها العسكرية في أوكرانيا.

في خريف عام 2022، انضمت جمهورية لوجانسك الشعبية إلى روسيا، إلى جانب ثلاثة أقاليم أوكرانية سابقة أخرى بعد سلسلة من الاستفتاءات.