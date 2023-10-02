تعليق الدعم.. أوكرانيا على حافة الهاوية بسبب قرار أمريكي

قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الإثنين، إن أوكرانيا تخاطر بفقد مساعدة حلفائها الغربيين إذا اتبعوا النموذج الأمريكي في تعليق الدعم.

وأوضحت الشبكة، أنه "العديد من الدول تساعد أوكرانيا لأن الولايات المتحدة تفعل ذلك.. إذا توقفت الولايات المتحدة عن المساعدة، فإن هذا قد يؤدي بالتأكيد إلى فتور الدول الأخرى”.

وأضافت: “هناك مثالان صارخان يؤكدان ذلك. ألمانيا تنقل أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، يطلق عليها اسم “مارس”.. والولايات المتحدة بدورها توفر نظام هيمارس... واتفق الألمان مع الأمريكيين على أنهم لن يزودوا هذه الأسلحة إلا إذا فعل الأمريكيون ذلك".

وأكدت أن “وقف البيت الأبيض للمساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا سيكون له عواقب كارثية على البلاد، حيث أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى بين حلفاء كييف في هذه المؤشرات”.