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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كشفت أهدافها.. وثيقة سرية تفضح خطط أمريكا في أوكرانيا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلا عن وثائق سرية، أن أهداف أمريكا في أوكرانيا تتراوح ما بين تنفيذ بروتوكولات ومعايير حلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى خصخصة البنوك.

وأوضحت “بوليتيكو”، أن “النسخة السرية من وثيقة الإستراتيجية الشاملة للبلاد أكبر بثلاث مرات من النسخة المتاحة للجمهور التي نشرتها وزارة الخارجية وتحتوي على تفاصيل أكثر بكثير حول أهداف أمريكا في أوكرانيا، من خصخصة بنوكها إلى مساعدة المدارس على تعلم اللغة الإنجليزية إلي قبول الجيش الأوكراني بروتوكولات الناتو”.

وأضافت أن “شكل ومحتوى الوثائق العسكرية الأوكرانية يجب أن يعكس بروتوكولات ومعايير حلف شمال الأطلسي".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة “بلومبرج” للأنباء، إن المساعدات العسكرية والمالية الغربية لأوكرانيا بدأت تجف تدريجياً.

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وأوضحت “بلومبرج”، أنه "إذا كنت الرئيس فولوديمير زيلينسكي، فأنت الآن لا تشعر بالارتياح من تأكيدات جو بايدن الصادقة بأن الولايات المتحدة لن تترك أوكرانيا، وإذا كنت الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، سوف تتوصل إلى النتيجة المنطقية بأن واشنطن تنوي إلقاء كييف تحت "القطار"، لأن مشروع قانون الإنفاق الحكومي استبعد بندًا بشأن تمويل أوكرانيا لمنع إغلاق الحكومة الأمريكية”.

وأضافت: “ربما توقع بايدن أن بعض القوى في الكونجرس ستقاوم تخصيص أموال إضافية لكييف، لذلك تم تحويل جزء من المساعدة إلى حليف أوروبا الشرقية مقدمًا”.

وتابعت: "لكن التغير في المشاعر في الولايات المتحدة قبل انتخابات 2024 واضح".

الولايات المتحدة أوكرانيا أمريكا الناتو

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