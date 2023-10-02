لن نتعب.. تحذيرات لروسيا من الاعتماد على ضجر أوروبا بشأن دعم أوكرانيا

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، بأنه تم تحذير روسيا من الاعتماد على "الضجر" في أوروبا بشأن دعم أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الاتحاد الأوروبي اجتماع خارج الكتلة، حيث أن أوكرانيا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولكنها تريد الانضمام.

ويأتي الاجتماع بعد يوم من وقف المزيد من التمويل العسكري لأوكرانيا من اتفاق الميزانية الأمريكية الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة.

ووصف منسق الشؤون السياسية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الحرب المستمرة في أوكرانيا بأنها "أزمة وجودية".

وقال بوريل خلال الاجتماع اليوم الاثنين: "ربما لا يُنظر إلى الأمر على هذا النحو بالنسبة للجميع في جميع أنحاء العالم، لكن بالنسبة لنا، نحن الأوروبيين، اسمحوا لي أن أكرر ذلك: إنه تهديد وجودي".

وأضاف "ولهذا السبب يتعين علينا مواصلة دعمكم والمناقشة مع حلفائنا وأصدقائنا الأمريكيين لمواصلة دعمكم".

وأعلن الاتحاد الأوروبي بالفعل عن تقديم مساعدات عسكرية ومدنية لأوكرانيا بقيمة تتجاوز 70 مليار يورو، ومن المقرر أن تصل خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال بوريل إن "المستدام والذي يمكن التنبؤ به" هو ما يسعى الاتحاد لتحقيقه من خلال دعمه العسكري، وهو حريص على تسليط الضوء على حقيقة أن الدول الأعضاء لا تزال تصوت على الدعم والعقوبات.

في غضون ذلك، وصفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا اجتماع الاثنين بأنه "إظهار للدعم الأوروبي الحازم والدائم لأوكرانيا حتى تتمكن من الفوز".

وتابعت قولها “إنه أيضًا رسالة إلى روسيا مفادها أنه لا ينبغي لها الاعتماد على تعبنا. سنبقى هناك لفترة طويلة قادمة”.

ولم تتضمن صفقة الميزانية الأمريكية، وهي إجراء مؤقت، 6 مليارات دولار، كمساعدات عسكرية لكييف.

لكن الرئيس جو بايدن، الذي وافق بالفعل على مساعدات عسكرية بقيمة 46 مليار دولار منذ أن شنت روسيا غزوها واسع النطاق العام الماضي، قال إن كييف يمكنها "الاعتماد" على الدعم الأمريكي.

ويقول الكرملين إنه يعتقد أن الإرهاق من الصراع سينمو في كل من أوروبا والولايات المتحدة، لكن واشنطن ستظل منخرطة بشكل مباشر في الصراع.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الاثنين إنه يعتقد أن الأمر كان "حادثا" وليس مثالا على تراجع الدعم.

ويعارض الجمهوريون المتشددون في الولايات المتحدة تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، كما يعارض كثيرون منهم صراحة نهج الرئيس جو بايدن في التعامل مع الحرب.

وقال كوليبا: "نحن نعمل الآن مع جانبي الكونجرس للتأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى تحت أي ظرف من الظروف"، لافتًا “لذلك لا نشعر أن الدعم الأمريكي قد تحطم”.