جفاف المساعدات العسكرية والمالية.. أمريكا تستعد لإلقاء أوكرانيا تحت "القطار"

قالت وكالة “بلومبرج” للأنباء، اليوم الإثنين، إن المساعدات العسكرية والمالية الغربية لأوكرانيا بدأت تجف تدريجياً.

وأوضحت “بلومبرج”، أنه "إذا كنت الرئيس فولوديمير زيلينسكي، فأنت الآن لا تشعر بالارتياح من تأكيدات جو بايدن الصادقة بأن الولايات المتحدة لن تترك أوكرانيا. وإذا كنت الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، فسوف تتوصل إلى النتيجة المنطقية بأن واشنطن تنوي إلقاء كييف تحت "القطار"، لأن مشروع قانون الإنفاق الحكومي استبعد بندًا بشأن تمويل أوكرانيا لمنع إغلاق الحكومة الأمريكية”.

وأضافت: “ربما توقع بايدن أن بعض القوى في الكونجرس ستقاوم تخصيص أموال إضافية لكييف، لذلك تم تحويل جزء من المساعدة إلى حليف أوروبا الشرقية مقدمًا”.

وتابعت: "لكن التغير في المشاعر في الولايات المتحدة قبل انتخابات 2024 واضح".

وأوضحت أن “زيلينسكي، بعد زيارة إلى أمريكا، حيث لم يحظ باستقبال حار مقارنة بالعام الماضي، بدأ فجأة يتلقى أخبارا سيئة.. وهي علامات على أن الغرب سئم من الضخ المالي في أوكرانيا”.