عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا ترد على انتقادات ضعف الدعم الأمريكي لها

صدى البلد

قلل وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الاثنين، من أهمية مشروع قانون التمويل المؤقت الذي أقره الكونجرس الأمريكي، والذي أغفل المساعدات لأوكرانيا، قائلًا إن دعم واشنطن لكييف لا يضعف.

وقال كوليبا، إن كييف تجري محادثات مع الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، وإن الأحداث المحتدمة المحيطة بمشروع القانون المؤقت الذي حال دون إغلاق الحكومة يوم السبت، كانت "واقعة فردية" لا تعبر عن توجه ممنهج.

وقال للصحفيين أثناء استقباله جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع لوزراء خارجية دول من التكتل في كييف: "لا نشعر أن الدعم الأمريكي قد تناقص... لأن الولايات المتحدة تدرك أن ما يحدث في أوكرانيا أكبر بكثير من أوكرانيا فقط".

وتابع قائلًا "يتعلق الأمر باستقرار العالم وإمكانية التنبؤ به، وبالتالي أعتقد أننا سنكون قادرين على إيجاد الحلول اللازمة".

روسيا تعلق على فوز حزب رافض لدعم أوكرانيا في انتخابات سلوفاكيا

سر خطير.. سفير أوكرانيا في وارسو يكشف عن مفاجأة بشأن بولندا

وقال كوليبا، إن السؤال المطروح هو ما إذا كان ما حدث في الكونجرس الأمريكي في مطلع الأسبوع "واقعة فردية أم منهجًا".

وقال: "أعتقد أنه كان واقعة فردية... أجرينا مناقشة متعمقة للغاية مع أعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين. وعلى خلفية الإغلاق المحتمل، تم اتخاذ القرار كما صدر".

وأضاف "لكننا نعمل الآن مع الجانبين في الكونغرس للتأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى تحت أي ظرف من الظروف".

والمساعدات العسكرية الأمريكية والغربية الأخرى ضرورية لأوكرانيا للتصدي لغزو واسع النطاق تشنه روسيا منذ فبراير 2022.

وزير الخارجية الأوكراني كوليبا دميترو كوليبا كييف واشنطن أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

تفحم كامل المبنى.. النيابة العامة تكشف تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إثارة في اتحاد الكرة| ورطة مباريات الأهلي.. حسم جدل إعادة لقاء الزمالك والمقاولون.. ورسوب حكام

موضوعات متعلقة

روسيا تعلق على فوز حزب رافض لدعم أوكرانيا في انتخابات سلوفاكيا

سر خطير.. سفير أوكرانيا في وارسو يكشف عن مفاجأة بشأن بولندا

ترشيحاتنا

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

السيسي يمازح وزير الصحة: بتزعل لما بقول يا خالد من غير دكتور

دعمه بمبالغ ضخمة وإطلاق مبادرات وحملة تطوير.. ماذا ينتظر قطاع الصحة؟ حكاية وطن

تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية وأعداد المصابين.. فيديو

منافس الأهلي.. صنداونز يتراجع عن الانسحاب من دوري السوبر الأفريقي

السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن أهم إنجازات قطاع التضامن الاجتماعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة العالمية تحذر الأمهات من العصائر والبرجر أثناء الدراسة

ملابس وتسريحة شعر غريبة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

تزامنا مع بدء الدراسة.. كيف نزرع حب المدرسة داخل أولادنا

في 5 دقائق.. طريقة عمل البيتزا السائل

فيديو

كنت هموته.. إلهام شاهين تروى تفاصيل مطاردة معجب لها ونصيحتها لابنة شقيقتها

طائرات وسيارات إسعاف ومطافئ .. السيطرة على حريق هائل بمديرية أمن الإسماعيلية

أشباح وغيلان بدرنة.. ظهور أصوات غريبة بالمناطق المنكوبة بليبيا |ما القصة

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ