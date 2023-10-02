سر خطير.. سفير أوكرانيا في وارسو يكشف عن مفاجأة بشأن بولندا

قال السفير الأوكراني في بولندا، فاسيل زفاريتش، اليوم الاثنين، إن وارسو تلقت دعوة من أوكرانيا لزيارة كييف للمشاركة في منتدى الصناعات العسكرية، لكن بولندا لم تقبلها.

وقدد تصادت التوترات والخلافات بين كييف ووارسو في الأيام القليلة الماضية، عقب إعلان بولندا توقفها عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا وسط الخلاف المستمر حول صادرات الحبوب بينهما، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وفي خطاب تلفزيوني يوم الأربعاء الماضي ، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي: "لم نعد ننقل أي أسلحة إلى أوكرانيا لأننا سنسلح أنفسنا الآن بأحدث الأسلحة".

وكانت بولندا، جارة أوكرانيا واحدة من أقوى حلفائها، حيث قدمت الدبابات والطائرات المقاتلة واستقبلت ما يقرب من مليون لاجئ. لكن الخبراء يحذرون من أن التوترات بشأن الحبوب قد تصب في مصلحة روسيا إذا لم يتم حل هذه القضايا.