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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سر خطير.. سفير أوكرانيا في وارسو يكشف عن مفاجأة بشأن بولندا

صدى البلد

قال السفير الأوكراني في بولندا، فاسيل زفاريتش، اليوم الاثنين، إن وارسو تلقت دعوة من أوكرانيا لزيارة كييف للمشاركة في منتدى الصناعات العسكرية، لكن بولندا لم تقبلها.

وقدد تصادت التوترات والخلافات بين كييف ووارسو في الأيام القليلة الماضية، عقب إعلان بولندا توقفها عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا وسط الخلاف المستمر حول صادرات الحبوب بينهما، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وفي  خطاب تلفزيوني يوم الأربعاء الماضي ، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي: "لم نعد ننقل أي أسلحة إلى أوكرانيا لأننا سنسلح أنفسنا الآن بأحدث الأسلحة".

وكانت بولندا، جارة أوكرانيا واحدة من أقوى حلفائها، حيث قدمت الدبابات والطائرات المقاتلة واستقبلت ما يقرب من مليون لاجئ. لكن الخبراء يحذرون من أن التوترات بشأن الحبوب قد تصب في مصلحة روسيا إذا لم يتم حل هذه القضايا.

الصناعات العسكرية السفير الأوكراني رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي رئيس الوزراء البولندي سفير أوكرانيا ماتيوس مورافيتسكي الطائرات المقاتله أوكرانيا

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