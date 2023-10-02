عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلق على فوز حزب رافض لدعم أوكرانيا في انتخابات سلوفاكيا

انتخابات سلوفاكيا
انتخابات سلوفاكيا

أكد المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن أي سياسي أوروبي يفكر في مصلحة بلده يُوصف بأنه مؤيد لروسيا.

جاء ذلك تعليقًا على فوز الحزب الاشتراكي الاجتماعي الديمقراطي الرافض لدعم أوكرانيا على "حزب سلوفاكيا التقدمي" في الانتخابات السلوفاكية المُبكرة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال بيسكوف اليوم الاثنين، إن موسكو ستتابع التطورات في سلوفاكيا بعد فوز الحزب الذي يتزعمه روبرت فيكو ــ وهو سياسي يخالف إجماع الاتحاد الأوروبي بشأن تسليح أوكرانيا ــ في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

وأضاف أن أي سياسي في أوروبا يفكر في مصالح بلاده يتم تصنيفه على الفور على أنه موالي لروسيا.

وجاءت النتيجة الرسمية للانتخابات في سلوفاكيا بعد فرز نحو 90% من الأصوات، وكانت النتيجة صادمة لأنّها جاءت خلافاً لنتائج استطلاعين سابقين للرأي أظهرا تقدّم حزب "سلوفاكيا التقدمي" بزعامة نائب رئيس البرلمان الأوروبي، ميشال سيميتشكا.

الكرملين بيسكوف روسيا الاتحاد الأوروبي الحزب الاشتراكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

تفحم كامل المبنى.. النيابة العامة تكشف تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

إثارة في اتحاد الكرة| ورطة مباريات الأهلي.. حسم جدل إعادة لقاء الزمالك والمقاولون.. ورسوب حكام

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

ترشيحاتنا

ملابس وتسريحة شعر غريبة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

تزامنا مع بدء الدراسة.. كيف نزرع حب المدرسة داخل أولادنا

السيسي: تم الاتفاق مع شركات عالمية للانتهاء من مشروع البلازما.. وافتتاحه 2026

وزير الصحة: كورونا كلفت الدولة نحو 30 مليار جنيه

أقل من المعدلات العالمية |الصحة : نمتلك 126 ألف سرير بالمستشفيات

وزير الصحة: الرئيس السيسي اقترح إنشاء مدن طبية ضخمة بها 3000 سرير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس وتسريحة شعر غريبة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

تزامنا مع بدء الدراسة.. كيف نزرع حب المدرسة داخل أولادنا

في 5 دقائق.. طريقة عمل البيتزا السائل

طريقة عمل بسكوت مالح بالزعتر و الجبن| بمذاق لا يقاوم

فيديو

طائرات وسيارات إسعاف ومطافئ .. السيطرة على حريق هائل بمديرية أمن الإسماعيلية

أشباح وغيلان بدرنة.. ظهور أصوات غريبة بالمناطق المنكوبة بليبيا |ما القصة

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ