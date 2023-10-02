روسيا تعلق على فوز حزب رافض لدعم أوكرانيا في انتخابات سلوفاكيا

أكد المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن أي سياسي أوروبي يفكر في مصلحة بلده يُوصف بأنه مؤيد لروسيا.

جاء ذلك تعليقًا على فوز الحزب الاشتراكي الاجتماعي الديمقراطي الرافض لدعم أوكرانيا على "حزب سلوفاكيا التقدمي" في الانتخابات السلوفاكية المُبكرة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال بيسكوف اليوم الاثنين، إن موسكو ستتابع التطورات في سلوفاكيا بعد فوز الحزب الذي يتزعمه روبرت فيكو ــ وهو سياسي يخالف إجماع الاتحاد الأوروبي بشأن تسليح أوكرانيا ــ في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

وأضاف أن أي سياسي في أوروبا يفكر في مصالح بلاده يتم تصنيفه على الفور على أنه موالي لروسيا.

وجاءت النتيجة الرسمية للانتخابات في سلوفاكيا بعد فرز نحو 90% من الأصوات، وكانت النتيجة صادمة لأنّها جاءت خلافاً لنتائج استطلاعين سابقين للرأي أظهرا تقدّم حزب "سلوفاكيا التقدمي" بزعامة نائب رئيس البرلمان الأوروبي، ميشال سيميتشكا.