عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. أمريكا تضع خطة "للمقاومة الوطنية" في أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلا عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أن أمريكا تدرس وضع خطة "للمقاومة الوطنية" في أوكرانيا، تنص على معارضة "الأوكرانيين العاديين" في حالة خسارة كييف المزيد من الأراضي.

وقالت صحيفة “بوليتيكو”، إن "أحد الأهداف يشمل وضع خطة مقاومة وطنية. وهذا قد يعني أن الأوكرانيين العاديين سيقاومون إذا استولت روسيا على المزيد من الأراضي".

وأضافت أن المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، الذي لم يذكر اسمه لم يشرح فكرة المقاومة الوطنية ولم يوضح جوهر الخطة الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلا عن وثائق سرية، أن أهداف أمريكا في أوكرانيا تتراوح ما بين تنفيذ بروتوكولات ومعايير حلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى خصخصة البنوك.

كشفت أهدافها.. وثيقة سرية تفضح خطط أمريكا في أوكرانيا

استبدل مصالح أوكرانيا بثرائه الشخصي.. الكشف عن خطة زيلينسكي منذ بدء الحرب

وأوضحت “بوليتيكو”، أن “النسخة السرية من وثيقة الإستراتيجية الشاملة للبلاد أكبر بثلاث مرات من النسخة المتاحة للجمهور التي نشرتها وزارة الخارجية وتحتوي على تفاصيل أكثر بكثير حول أهداف أمريكا في أوكرانيا، من خصخصة بنوكها إلى مساعدة المدارس على تعلم اللغة الإنجليزية إلي قبول الجيش الأوكراني بروتوكولات الناتو”.

وأضافت أن “شكل ومحتوى الوثائق العسكرية الأوكرانية يجب أن يعكس بروتوكولات ومعايير حلف شمال الأطلسي".

أمريكا كييف الخارجية الأمريكية أوكرانيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

مفاجآت في الأهلي| ورطة ذهاب سيمبا.. وصن داونز يتراجع عن الانسحاب من دوري السوبر

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

فشل سياسة عزل روسيا.. الكشف عن نجاحات كبيرة لـ بوتين ضد الغرب

في 9 شهور .. ألمانيا تعلن إنفاق 3.3 مليار يورو على الأسلحة لأوكرانيا

كشفت أهدافها.. وثيقة سرية تفضح خطط أمريكا في أوكرانيا

موكب ترامب في طريقه إلى محكمة نيويورك للمثول أمام القضاء

أصبحنا عضوا.. وزير الخارجية الأوكراني يفجر مفاجأة بشأن انضمام كييف للاتحاد الأوروبي

سددوا ديونكم أولا.. موسكو ترد على إعلان مولدوفا وقف استيراد الغاز الروسي

قلق بالغ.. مسئول أوكراني كبير يعلق على قرار الكونجرس الأمريكي باستبعاد المساعدات

النيجر تعلن قبول الوساطة الجزائرية.. وتوجيه عاجل من الرئيس تبون

ترشيحاتنا

مستمرون| وزير الخارجية يستعرض جهود مصر في تسوية النزاعات العربية والإفريقية والدولية..فيديو

منها فيشجراد .. شكري يكشف عدد التكتلات العالمية التي انضمت لها مصر

بفستان لافت.. منى زكي تستعرض رشاقتها| شاهد

بايدن فاسد وأمريكا تنهار.. ترامب يكشف عن محاولة لاغتياله سياسيا قبل الانتخابات

شكري: الرئيس السيسي أصر على ارتكاز السياسة الخارجية لمصر إلى مبادئ أخلاقية وإنسانية

توازن العلاقات..شكري: مصر عملت على صياغة سياسة خارجية تتسق مع رؤية الرئيس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ خرافي.. لن تصدق سعر فستان منى زكي الأخير| شاهد

تاج وفستان.. بسمة بوسيل تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير | شاهد

الصحة العالمية تحذر من تناول هذه الأنواع من اللحوم والعصائر خلال الدراسة

ملابس وتسريحة شعر غريبة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

فيديو

بلبس باروكة و شبه علي ربيع .. هنا الزاهد تكشف موقفا محرجا مع تامر حسني

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

السيول تهدد ليبيا من جديد.. تحرك عاجل لتفادي الكارثة

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ