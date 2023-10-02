مفاجأة.. أمريكا تضع خطة "للمقاومة الوطنية" في أوكرانيا

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلا عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أن أمريكا تدرس وضع خطة "للمقاومة الوطنية" في أوكرانيا، تنص على معارضة "الأوكرانيين العاديين" في حالة خسارة كييف المزيد من الأراضي.

وقالت صحيفة “بوليتيكو”، إن "أحد الأهداف يشمل وضع خطة مقاومة وطنية. وهذا قد يعني أن الأوكرانيين العاديين سيقاومون إذا استولت روسيا على المزيد من الأراضي".

وأضافت أن المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، الذي لم يذكر اسمه لم يشرح فكرة المقاومة الوطنية ولم يوضح جوهر الخطة الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلا عن وثائق سرية، أن أهداف أمريكا في أوكرانيا تتراوح ما بين تنفيذ بروتوكولات ومعايير حلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى خصخصة البنوك.

وأوضحت “بوليتيكو”، أن “النسخة السرية من وثيقة الإستراتيجية الشاملة للبلاد أكبر بثلاث مرات من النسخة المتاحة للجمهور التي نشرتها وزارة الخارجية وتحتوي على تفاصيل أكثر بكثير حول أهداف أمريكا في أوكرانيا، من خصخصة بنوكها إلى مساعدة المدارس على تعلم اللغة الإنجليزية إلي قبول الجيش الأوكراني بروتوكولات الناتو”.

وأضافت أن “شكل ومحتوى الوثائق العسكرية الأوكرانية يجب أن يعكس بروتوكولات ومعايير حلف شمال الأطلسي".