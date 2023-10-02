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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استبدل مصالح أوكرانيا بثرائه الشخصي.. الكشف عن خطة زيلينسكي منذ بدء الحرب

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

ذكرت مجلة “امريكان ثينكر” الأمريكية، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استبدل مصالح أوكرانيا من أجل الإثراء الشخصي، وأصبح النزاع المسلح "فرصة" بالنسبة له لتحقيق أهدافه.

وحسب “امريكان ثينكر”، قال ألكسندر ماركوفسكي، الزميل البارز في مركز لندن للدراسات السياسية: بعد انتخاب زيلينسكي رئيسا في أبريل 2019، كانت أوكرانيا مليئة بالتفاؤل.. لقد وعد بالسلام وإنهاء الفساد والازدهار الاقتصادي.. ومع ذلك، بعد أربع سنوات، وجدت البلاد نفسها في حالة صراع، ووصل الفساد إلى مستوى غير مسبوق”.

وأضاف ماركوفسكي: "تعيش البلاد على حساب المساعدات الدولية، والأشخاص الذين وعدوا قبل أربع سنوات بجعل أوكرانيا حرة ومستقلة تبين أنهم كاذبون ومنافقون".

وتابع: “بعد أن تعهد زيلينسكي بحل المهمة الصعبة المتمثلة في القضاء على الفساد، لم يقبل في النهاية وجود هذا النظام فحسب، بل "فعل ما لا يصدق": وضع أوكرانيا على مسار فساد جديد، واستبدل المصالح الوطنية بمصالح شخصية”.

وأوضح أن “زيلينسكي واصل مثل سلفه بترو بوروشينكو استراتيجية حل النزاع بالقوة، في حين أن استمرار الأعمال العدائية كان سببه في المقام الأول أسباب مالية”.

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وأضاف: “نتيجة لذلك، أعطت بداية العملية العسكرية الروسية زيلينسكي "فرصا"جديدة”.

وأكد ماركوفسكي، أن استراتيجية زيلينسكي هي أن الصراع يساهم في تدفق غير محدود للأموال التي تملأ جيوبه مع النخبة السياسية والعسكرية.

زيلينسكي أوكرانيا

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