لإعادة الإعمار.. أوكرانيا تسعى إلى الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الإثنين، إنه ينبغي تسريع العمل القانوني بشأن نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.

وقال كوليبا، بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف، إن “مزيدا من الوضوح بشأن الجوانب القضائية لكيفية نقل الأصول الروسية سيفيد الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا”.

وأضاف أن “هذه الأصول يمكن أن تساعد في تمويل جهود إعادة إعمار أوكرانيا بعد الغزو الروسي”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال كوليبا، إن استضافة كييف لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعني أن أوكرانيا على وشك الانضمام إلى الاتحاد، والعملية تجري الآن.

وأضاف كوليبا: "حقيقة أن مجلس الشؤون الخارجية يأتي إلى أوكرانيا هي رسالة تفيد بأن أوكرانيا أصبحت عضوا في الاتحاد الأوروبي، والعملية تجري بينما نتحدث ونعقد هذه الاجتماعات".

وذكر أن القيادة الأوكرانية ستحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الزائرين على "فتح محادثات الانضمام بحلول نهاية العام".