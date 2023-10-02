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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يكشف عن أقوى ضمان أمني لـ أوكرانيا

أوكرانيا والاتحاد
أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الضمانة الأكثر موثوقية لأمن أوكرانيا والتي يمكن أن توفرها أوروبا هي عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف: "أقوى ضمان أمني يمكن أن نقدمه لأوكرانيا هو عضوية الاتحاد الأوروبي... أوكرانيا الآن مرشحة وتستمر في المضي قدما... ناقشنا أيضا الإصلاحات".

وأوضح أن “كييف وبروكسل تعملان أيضًا على تعزيز التعاون بين الصناعات الدفاعية في أوروبا وأوكرانيا".

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وأضاف مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنه "من المهم تعزيز مساعدتنا في إزالة الألغام؛ وهذا شرط أساسي لاستعادة الاقتصاد الأوكراني".

وفي وقت سابق من اليوم، قال بوريل، إن وزراء خارجية الاتحاد لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن تخصيص مساعدة عسكرية لكييف بمبلغ 5 مليارات دولار في عام 2024.

الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بوريل كييف اوروبا

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