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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يصب في مصلحة بوتين.. أوكرانيا تتلقى سلسلة ضربات غير متوقعة من الغرب

أوكرانيا
أوكرانيا

ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن أوكرانيا عانت من سلسلة من الضربات غير المتوقعة من حلفائها في الغرب الذين زودوها بالمساعدات العسكرية والمالية.

 

وأوضحت  “سي إن إن”، أن “الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي حرصوا على عدم تضمين مشروع قانون الإنفاق الحكومي بندًا بشأن تخصيص ستة مليارات دولار لأوكرانيا.. وفي الوقت نفسه، في سلوفاكيا، فاز حزب "سمير" بالانتخابات البرلمانية، ووعد زعيمه روبرت فيكو بوقف إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة”.

 

سلسلة ضربات غير المتوقعة

وأضافت أن “الضربات التي وجهتها واشنطن وبراتيسلافا على أوكرانيا جاءت بالإضافة إلى خلافها بشأن صادرات الحبوب مع بولندا، وهي واحدة من أقرب حلفاء كييف وأكثرهم ولاءً. وأجبر النزاع وارسو على تحذير كييف من أنها قد تتوقف عن توريد الأسلحة إلى جارتها".

 

ولفتت إلي أن “كل حدث من هذه الأحداث يُظهر أن المخاطر والتهديدات التي تواجه أوكرانيا تتزايد: فالمساعدات العسكرية والمالية لها أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الحملات الانتخابية في الدول الغربية”.

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وأكدت أن “الوضع الحالي مع خسارة كييف لحلفائها يصب في مصلحة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".

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