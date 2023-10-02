عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متعطش للانتقام.. الحزب المعارض لدعم أوكرانيا يعود إلى السلطة في سلوفاكيا

روبرت فيكو
روبرت فيكو

ذكرت صحيفة “إل باييس” الإسبانية، أن رئيس الوزراء السلوفاكي السابق، روبرت فيكو، الذي فاز حزبه بالانتخابات البرلمانية، يعود إلى السلطة متعطش للانتقام بشكل غير مسبوق.

 

ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه “لكي يحكم البلاد، سيتعين على فيكو الدخول في تحالف مع أحزاب أخرى”.

 

وأضافت أن تصريحات فيكو "القومية والشعبوية والمعادية للأجانب والمعادية لأوكرانيا" أثارت قلق العواصم الغربية بسبب المخاوف من أنه سيصبح "فيكتور أوربان" (رئيس وزراء المجر) الجديد في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وفي وقت سابق، مع إعلان نتيجة الانتخابات في سلوفاكيا عنونت وسائل الإعلام الغربية الخبر بـ"الحزب المعارض لدعم أوكرانيا يكسب انتخابات سلوفاكيا"، في اختصار وإيجاز كبير لكل الدلالات التي تحملها نتيجة الانتخابات التي جرت السبت.

روسيا تعلق على فوز حزب رافض لدعم أوكرانيا في انتخابات سلوفاكيا

انحسار التأييد الأوروبي.. تأثير نتيجة الانتخابات في سلوفاكيا على الحرب الأوكرانية

وتمكن رئيس الوزراء السلوفاكي السابق روبرت فيكو، من العودة مجددا إلى رئاسة الحكومة، وبعد فرز كل الأصوات تقريبا، حصل حزب "سمير-إس دي" بقيادة رئيس الوزراء السابق على 23,3% متغلباً على حزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي الذي حصل على 17%، وسيكلف غدا الاثنين بتشكيل الوزارة الجديدة.

فيكو الانتخابات البرلمانية أوكرانيا سلوفاكيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

مفاجآت في الأهلي| ورطة ذهاب سيمبا.. وصن داونز يتراجع عن الانسحاب من دوري السوبر

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

رسميا .. أذربيجان تعلن خطتها لإعادة دمج الأرمن في إقليم ناجورنو كاراباخ

السعودية.. إجراء عاجل من المملكة بعد حظر إرتداء النقاب في سويسرا

أموالك وقوتك.. رسالة شديدة اللهجة من المدعية العامة في نيويورك لـ ترامب

مفاجأة.. أمريكا تضع خطة "للمقاومة الوطنية" في أوكرانيا

فشل سياسة عزل روسيا.. الكشف عن نجاحات كبيرة لـ بوتين ضد الغرب

في 9 شهور .. ألمانيا تعلن إنفاق 3.3 مليار يورو على الأسلحة لأوكرانيا

كشفت أهدافها.. وثيقة سرية تفضح خطط أمريكا في أوكرانيا

موكب ترامب في طريقه إلى محكمة نيويورك للمثول أمام القضاء

ترشيحاتنا

الانتخابات الرئاسية 2024.. موعد إعلان القائمة المبدئية.. فيديو

مستمرون| وزير الخارجية يستعرض جهود مصر في تسوية النزاعات العربية والإفريقية والدولية..فيديو

منها فيشجراد .. شكري يكشف عدد التكتلات العالمية التي انضمت لها مصر

بفستان لافت.. منى زكي تستعرض رشاقتها| شاهد

بايدن فاسد وأمريكا تنهار.. ترامب يكشف عن محاولة لاغتياله سياسيا قبل الانتخابات

شكري: الرئيس السيسي أصر على ارتكاز السياسة الخارجية لمصر إلى مبادئ أخلاقية وإنسانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ خرافي.. لن تصدق سعر فستان منى زكي الأخير| شاهد

تاج وفستان.. بسمة بوسيل تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير | شاهد

الصحة العالمية تحذر من تناول هذه الأنواع من اللحوم والعصائر خلال الدراسة

ملابس وتسريحة شعر غريبة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

فيديو

بلبس باروكة و شبه علي ربيع .. هنا الزاهد تكشف موقفا محرجا مع تامر حسني

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

السيول تهدد ليبيا من جديد.. تحرك عاجل لتفادي الكارثة

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ