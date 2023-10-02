متعطش للانتقام.. الحزب المعارض لدعم أوكرانيا يعود إلى السلطة في سلوفاكيا

ذكرت صحيفة “إل باييس” الإسبانية، أن رئيس الوزراء السلوفاكي السابق، روبرت فيكو، الذي فاز حزبه بالانتخابات البرلمانية، يعود إلى السلطة متعطش للانتقام بشكل غير مسبوق.

ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه “لكي يحكم البلاد، سيتعين على فيكو الدخول في تحالف مع أحزاب أخرى”.

وأضافت أن تصريحات فيكو "القومية والشعبوية والمعادية للأجانب والمعادية لأوكرانيا" أثارت قلق العواصم الغربية بسبب المخاوف من أنه سيصبح "فيكتور أوربان" (رئيس وزراء المجر) الجديد في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وفي وقت سابق، مع إعلان نتيجة الانتخابات في سلوفاكيا عنونت وسائل الإعلام الغربية الخبر بـ"الحزب المعارض لدعم أوكرانيا يكسب انتخابات سلوفاكيا"، في اختصار وإيجاز كبير لكل الدلالات التي تحملها نتيجة الانتخابات التي جرت السبت.

وتمكن رئيس الوزراء السلوفاكي السابق روبرت فيكو، من العودة مجددا إلى رئاسة الحكومة، وبعد فرز كل الأصوات تقريبا، حصل حزب "سمير-إس دي" بقيادة رئيس الوزراء السابق على 23,3% متغلباً على حزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي الذي حصل على 17%، وسيكلف غدا الاثنين بتشكيل الوزارة الجديدة.