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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يبحث تقديم مساعدات عسكرية بـ 20 مليار يورو لـ أوكرانيا

صدى البلد

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي يبحث تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 20 مليار دولار، وذلك تزامنًا مع عزم الاتحاد عقد اجتماع "تاريخي" لوزراء خارجيته في كييف.

وبحسب مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، فإن ما يجعل هذا الاجتماع تاريخيًّا، أن الوزراء يجتمعون للمرّة الأولى خارج حدود التكتل، حيث يعقد في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال بوريل في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "نعقد اجتماعًا تاريخيًّا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا، الدولة المرشحة والعضو المقبل في الاتحاد الأوروبي".

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وأضاف المسؤول الأوروبي: "نحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني".

من جهته، رحب وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا باجتماع نظرائه الأوروبيين في كييف "ضمن الحدود المستقبلية" للاتحاد الأوروبي.

وقال كوليبا: "هذا حدث تاريخي لأنها المرة الأولى التي يجتمع فيها مجلس الشؤون الخارجية خارج حدوده الراهنة، خارج حدود الاتحاد الأوروبي"، مستدركًا: "لكن ضمن الحدود المستقبلية للاتحاد الأوروبي".

يأتي ذلك في تصريحات أدلى بها إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية للتكتل القاري جوزيب بوريل.

الاتحاد الأوروبي أوكرانيا كييف بوريل جوزيب بوريل

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