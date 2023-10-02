لقاء تاريخي.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون لأول مرة في أوكرانيا

قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، “اجتماع تاريخي لجميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف”.

وأعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن جميع وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون لأول مرة خارج حدوده، في العاصمة الأوكرانية كييف. حسبما ذكرت وكالة “ أ ف ب”.

وقال بوريل في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "نعقد اجتماعا تاريخيا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا، الدولة المرشحة والعضو المستقبلي للاتحاد الأوروبي. نحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني".