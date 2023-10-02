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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقتصادي أمريكي شهير يكشف مفاجأة بشأن شروط معاهدة سلام روسيا وأوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال الخبير الاقتصادي الأمريكي، جيفري ساكس، إن شروط معاهدة السلام مع روسيا ستكون أسوأ بكثير بالنسبة لأوكرانيا، بعد هزيمة الجيش الأوكراني في ساحة المعركة.

وأضاف ساكس: "لقد حان الوقت لإبرام معاهدة سلام، والتي كانت مطروحة على الطاولة منذ البداية. لقد ساءت شروطها بالطبع بسبب نجاحات روسيا في ساحة المعركة، لكن يجب علينا إنهاء هذا الصراع على طاولة المفاوضات”.

وتابع قائلا: “أول حزمة مساعدات كانت بقيمة 24 مليار دولار، تليها حزمة أخرى. كم عدد الأوكرانيين الذين يجب أن يموتوا من أجل هذا؟"

وأوضح أن “الوقت حان للولايات المتحدة للسيطرة على إنفاق الميزانية والتوقف عن هدر الأموال على صراعات غبية ومدمرة مثل الصراع الأوكراني”.

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ولفت إلي أن “واشنطن تضعف، لأن ديونها تجاوزت بالفعل 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي ولا تتباطأ”.

وقال ساكس: "لقد حان الوقت لأخذ هذا الأمر على محمل الجد. يجب ألا يتجاوز الإنفاق الحكومي عائدات الضرائب".

روسيا الجيش الأوكراني أوكرانيا

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