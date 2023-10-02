تصب في مصلحة روسيا.. أمريكا تواجه كارثة بسبب الأزمات الداخلية

قال الجنرال الأمريكي المتقاعد، مارك هيرتلينج، إن المشاكل الداخلية الأمريكية وأزمة الميزانية وتمويل الحكومة تصب في مصلحة روسيا.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أكد هيرتلينج، أن “المشاكل الداخلية الأمريكية وتخفيض المساعدات لأوكرانيا تظهر للحلفاء أن واشنطن لا يمكن الاعتماد عليها”.

وأشار هيرتلينج إلى أن روسيا وأشخاصها ذوي التفكير المماثل استفادوا من هذا الوضع، قائلاً إنه “لا يمكن الاعتماد على أمريكا، ولكن يمكن الاعتماد على روسيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن أوكرانيا تخاطر بفقد مساعدة حلفائها الغربيين إذا اتبعوا النموذج الأمريكي في تعليق الدعم.

وأوضحت الشبكة، أنه "العديد من الدول تساعد أوكرانيا لأن الولايات المتحدة تفعل ذلك.. إذا توقفت الولايات المتحدة عن المساعدة، فإن هذا قد يؤدي بالتأكيد إلى فتور الدول الأخرى”.

وأضافت: “هناك مثالان صارخان يؤكدان ذلك. ألمانيا تنقل أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، يطلق عليها اسم “مارس”.. والولايات المتحدة بدورها توفر نظام هيمارس... واتفق الألمان مع الأمريكيين على أنهم لن يزودوا هذه الأسلحة إلا إذا فعل الأمريكيون ذلك".

وأكدت أن “وقف البيت الأبيض للمساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا سيكون له عواقب كارثية على البلاد، حيث أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى بين حلفاء كييف في هذه المؤشرات”.