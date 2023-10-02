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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن تعرض قواتها لإطلاق نار في إقليم ناجورنو كاراباخ

قوات حفظ السلام الروسية
قوات حفظ السلام الروسية في ناجورنو كاراباخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأثنين، تعرض دورية روسية أذربيجانية مشتركة لإطلاق نار في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، إن قوات حفظ السلام الروسية في إقليم ناجورنو كاراباخ سجلت انتهاكاً واحداً لوقف إطلاق النار بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن مجهول أطلق النار عن طريق قناصة على دورية روسية أذربيجانية مشتركة.

ونفت الدفاع الروسية وقوع إصابات بعد استهداف قناصة لدورية روسية أذربيجانية في ستيباناكيرت "خانكندي"، لافته إلى أن التحقيق جار.

ةعلى جانب آخر، أعلنت إدارة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الاثنين، عن خطط إعادة دمج السكان الأرمن في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وقالت حكومة أذربيجان في بيان لها، إن "المساواة في الحقوق والحريات مكفولة للجميع، فضلا عن سلامة الجميع، بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللغة".

وبحسب الخطة الأذربيجانية، فإن "الحكم على الأراضي التي يسكنها الأرمن سيتم تنفيذه من خلال ممثلين خاصين للرئيس الأذربيجاني".

وأشار البيان إلى أن السكان المحليين "الارمن" قد يشاركون في عمليات مكاتب التمثيل الخاصة، كما سيتم تعيين السلطات البلدية عن طريق التصويت.

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