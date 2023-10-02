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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تاجر المخدرات خلص على عامل الأحذية.. والنيابة تأخذ قرارا ضده

جثة
جثة

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخلص من عامل أحذية بسبب خلافات مالية بينهما وحيازته مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكلفت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكانت قد كشفت واقعة اطلاق سائق الرصاص علي عامل أحذية وإتجاره في المواد المخدرة بعد قدوم الشرطة وضبطه وعثر بحوزته علي سلاح نارى ومواد مخدرة .

تبلغ لقسم شرطة النزهة من إحدى المستشفيات بإستقبالها عامل أحذية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية مصاب بطلق نارى .

بالفحص وسؤاله قرر بأنه لدى توجهه لدائرة القسم مستقلاً سيارة أجرة قيادة "آخر" لمقابلة أحد الأشخاص لتسوية بعض الخلافات المالية بينهما حدثت بينه وبين الأخير مُشادة كلامية تطورت لقيام ذلك الشخص بإطــــلاق عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزتـــه تجاهه، مما أسفر عن إصابته وتلفيات بالإكصدام الخلفى للسيارة ولاذ بالفـــرار ، أمكن تحديد السيارة التى كانت بحوزة المتهم تبين أنها مستأجرة وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان مُستقلاً السيارة وبحوزته طبنجة وعدد من الطلقات .

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وطلقات فارغة وكمية من مخدر الحشيش وزنت ٤ كيلو جرام ومبلغ  مالى .

وإعترف بإرتكاب الواقعة بإستخدام الطبنجة المضبوطة بحوزته بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارته، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

حبس سائق عامل أحذية القاهرة مصلحة الطب الشرعي الطب الشرعى الرصاص

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