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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضعف المياه عن قرى باروط وتزمنت والحلابية لتطهير محطة الحلابية 2 ببني سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر ضعف المياه عن قرى (باروط، تزمنت، الحلابية) مركز  بني سويف، غداً الثلاثاء  3 أكتوبر 2023 ،لمدة 12 ساعة" من 8 صباحاً حتى 8 مساءً "، وذلك للقيام بأعمال التطهير الدورية اللازمة بمحطة مياه الحلابية "2" بمركز بني سويف

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وإذ تتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف  المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة ، فإنها تناشد المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 

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