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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: إتاحة وصرف 40% من الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023

صدى البلد

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مستجدات الموقف التنفيذي والمالي  للخطة الاستثمارية في الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024 ، والذي تضمن الإشارة إلى إتاحة وصرف أكثر من 40% من إجمالي الاعتمادات المخصصة للخطة ، حيث تم الانتهاء من أعمال الطرح والترسية والتوريد لمعدات الإنارة من كشافات ولمبات موفرة  ومعدات تحسين البيئة بالوحدات المحلية ومد وتدعيم شبكات الكهرباء.

وأكد المحافظ، على أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات الخطة وفق جدولها وبرنامجها  الزمني، ورفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات، ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء تلك المشروعات، مع إعداد تقارير بما تم تنفيذه،ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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جاء ذلك خلال ترؤسه  جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد "اليوم" بحضور الدكتور عاصم سلامة  نائب المحافظ ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام" أمين المجلس" ،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة ،ولمياء العربي "مقرر المجلس التنفيذي" مدير المجالس واللجان، ومحمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، وعاطف كامل مدير المتابعة بالإدارة، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.

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