محافظ بني سويف يكرم العاملين المتميزين بوحدات الرصد الميداني بمركز إهناسيا

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بعض العاملين المتميزين بمراكز معلومات التنمية المحلية ووحدات الرصد الميداني، والتي شملت: الأستاذة سهام علي بيومي مدير مركز معلومات التنمية المحلية بقرية النويرة ، هويدا عبد الحكيم محمد راصد ميداني"النويرة/قلة"، حيث سلمهما المحافظ شهادتي تقدير لتميزهما في العمل بمنظومة ووحدات الرصد والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا.

جاء ذلك في مستهل اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام"أمين المجلس"، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، سحر صابر مدير مراكز معلومات التنمية المحلية والرصد الميداني بالمحافظة، لمياء العربي "مقرر المجلس التنفيذي" مدير المجالس واللجان، ومحمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.