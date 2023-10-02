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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بتوفير التيسيرات اللازمة لحملة طرق الأبواب

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ناقش الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسئولي الصحة، الاستعدادات الخاصة لتنفيذ حملة طرق الأبواب لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ، والتي تنفذها مديرية الصحة في الفترة من 7 أكتوبر الجاري وحتى 31 ديسمبر المقبل  ، تحت شعار "خدمتكم لحد بيتكم" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كل مدن وقرى المحافظة، حيث وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى الأوقاف ، بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للحملة ، والتنويه عنها ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، مشيرا إلى أهمية تعاون الأجهزة التنفيذية والمواطنين مع القائمين على الحملة التى يتم تنفذها وزارة الصحة، لتحقيق المستهدف منها، في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة، من خلال توفير كل الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة.

 

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من جهته أضاف الدكتور محمد يوسف وكيل وازرة الصحة ، أن الحملة يتم تنفيذها ضمن خطة قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة  للتحويل الرقمي كمحور رئيسي بخطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وكذلك التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة ، حيث تستهدف الحملة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة والإنجابية لجميع السيدات لتقليل الفرص الضائعة وتقليل نسبة الحاجة غير الملباة ومن خلال العيادات المتنقلة والثابتة ،من خلال عمل مسح جغرافي شامل للسيدات لعمل قاعدة بيانات للسيدات المستخدمات وغير المستخدمات لتوجيه التوعية طبقاً للمناطق الجغرافية.

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