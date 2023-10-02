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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بني سويف التكنولوجية تستقبل اليوم طلاب الدبلومات الفنية للتقديم

جامعة بني سويف التكنولوجية
جامعة بني سويف التكنولوجية

تستعد جامعة بني سويف التكنولوجية، في استقبال طلبات التقديم للعام الدراسي الجديد 2023-2024 من طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية، المرشحين من قبل مكتب التنسيق .

وكشف الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، عن تقديم الأوراق المطلوبة الدبلومات والمعاهد الفنية 2024/2023 للملتحقين  بالجامعة، ابتداء من اليوم الإثنين وحتي يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2023.

1 - نموذج بطاقة الترشيح النهائية المطبوع من خلال موقع التنسيق + 5 صور منها.

2 - أصل شهادة الدبلومات والمعاهد الفنيه + 5 صور منها.

3 - أصل شهادة الميلاد حديثة موضح بها الرقم الثلاث للذكور + 5 صور منها.

4 - 5 صور من البطاقة الشخصية للطالب.

5 - 5 صور من بطاقة شخصية لولى الأمر (مدون عليها رقم هاتف ولي الأمر ).

6- 8 صور شخصية مقاس 4*6 مكتوب عليها اسم الطالب.

7 - أوراق التجنيد الخاصة بالذكور نموذج 2 جند (6 جند أو صفار سن لمن دون 18 عام).

8 - ملف بلاستيك كبسولة لونه أخضر للثلاث سنوات وأحمر للخمس سنوات.

9- ملئ استمارة البيانات الخاصة بكل طالب،

10 - إقرار يملأه الطالب وولم الأمر.

11 - تسديد المصروفات الدراسية 15 ألف جنيها مصريا فقط لا غير مع تسليم ملف الطالب
عن طريق البنك الأهلى المصري بعد التوجه إلي مكتب شئون الطلاب لاستلام اذن الدفع.

جامعة بني سويف التكنولوجية طلاب الدبلومات طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية

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