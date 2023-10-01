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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

6 مشروعات خضراء ذكية فائزة في المبادرة الوطنية بمحافظة بني سويف| اعرفها

صدى البلد

أعلن محافظ بني سويف الدكتور محمد هانى غنيم، اليوم الأحد، أسماء المشروعات الفائزة لتشارك في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية " التي يتم تنفيذها " للعام الثاني على التوالي"، موضحا أنها 6 مشروعات سفير للمحافظة في 3 فئات.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ بني سويف في المؤتمر الإقليمي لمحافظات شمال الصعيد، بالفيوم للإعلان عن المشروعات الفائزة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ المنيا أسامة القاضي ونائب محافظ بني سويف بلال حبش ومقرر اللجنة التنفيذية ببني سويف نهى محمد ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف نرمين محمود وعضو اللجنة التنفيذية ومقرر لجنة متغيرات المناخ ببني سويف وليد صالح ومسئولي وزارات التخطيط والتنمية المحلية والاتصالات والبيئة.

وأكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية " التي يتم تنفيذها برعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي"، تعد إجراءً نوعياً وغير تقليدي تنفذه الحكومة، والتي تم إطلاقها في إطار الاستعداد لمؤتمر cop27 الذي افتتحه رئيس الجمهورية في شهر نوفمبر الماضي عام 2022 بمدينة شرم الشيخ، حيث جسدت المبادرة اتساقاً وتكاملاً تلك الجهود مع تحول الدولة نحو الاقتصاد الأخضر بهدف وضع خريطة على مستوي كل المحافظات للمشروعات الخضراء، وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وتضمنت المشروعات "السفير" للمحافظة، في مجال تدوير المخلفات والنفايات وحماية البيئة، المقدم من شركة جرين سايكل "ضمن فئة الشركات الناشئة"، علاوة على مشروع لتحويل ممشى كورنيش النيل السياحي للمشي منتج للطاقة النظيفة، مقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف "ضمن فئة المشروعات المتوسطة"، بجانب مشروع آخر ضمن "ضمن فئة الشركات الناشئة"، وهو زراعة بدون تربة؛ بغرض توفير منتج آمن طوال العام وتوفير نسبة استخدام المياه، والذي تقدمت به شركة الفيومي، ومشروعين ضمن " فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة " وهما : مشروع لتحويل ورد النيل وشجر الموز إلى منتجات يدوية وأيضا مفارش من ورد النيل وأثاث من شجر الموز وغير من المنتجات حسب احتياج السوق، والذي تقدمت به جمعية مصطفى البكرى للتنمية بقمبش - مركز ببا، ومشروع تقدمت به مديرية الزراعة، في مجال إنتاج غذاء آمن للمحافظة على الصحة وبأسعار منخفضة يلبي احتياجات الثروة الحيوانية والداجنة. 

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