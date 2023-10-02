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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع سير المقابلات الشخصية للمتقدمين لمبادرة 1000 قائد سكاني

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير أعمال المقابلات الشخصية ،ضمن المرحلة الثلثة، للمتقدمين لمبادرة  1000 قائد سكاني، التي أطلقتها المحافظة "تحت رعاية المحافظ "، وتعتبر الأولى من نوعها  في مجال دعم جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية ، والتي تقدم لها نحو 2400 شاباً وفتاة، على الرابط الذي تم تخصصيه للتسجيل في المبادرة  على الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع "Facebook، بجانب بعض الترشيحات من قبل الوحدات المحلية ومديرية الشباب والرياضة.


رافق المحافظ خلال متابعة  المقابلات ،التي تُجرى بنادي الإدارة المحلية كورنيش النيل، كل من : بلال حبش نائب المحافظ " المشرف العام على وحدة السكان"، محمد البحيري مدير وحدة السكان بالمحافظة ، د. شريف حنفي "المشرف العام على إجراء المقابلات الشخصية ، نيرة نبيل مسؤول التخطيط بالوحدة وأعضاء الفريق الفني المشرف على تنفيذ كافة الفعاليات اللازمة لتنفيذ المبادرة.

 

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وناقش المحافظ بعض المتقدمين من الشباب، حول معلوماتهم عن المبادرة  وأهدافها  ومقترحاتهم  التي تسهم في تحقيق أهداف المبادرة، التي تسعى إلى تأهيل ورفع قدرات الشباب في شتى مناحي وأبعاد القضية السكانية والاستراتيجية الوطنية للسكان للمشاركة في رسم خارطة الطريق ورفع الوعي بالقضية السكانية وتداعياتها، سعياً لإحداث التوازن بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي.

 

فيما  أضاف نائب المحافظ" بلال حبش"، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تم الإعلان عن المبادرة  وإتاحة رابط للتسجيل خلال أغسطس الماضي"، لاختيار أفضل العناصر الشبابية للعمل كمتطوعين بالمبادرة ، التي يتم تنفيذها تحت إشراف  وحدة السكان التي  قرر المحافظ إعادة تشكيلها لتكون تحت إشرافه المباشر، وبمشاركة شباب المجلس الاستشاري ومبادرة "بني سويف بشبابها"  وتأهيل وتمكين ، حيث أجريت اختبارات المرحلتين  الأولى والثانية ، وتستكمل " اليوم" بالمرحلة الثالثة لاختبار المتقدمين الذين تم ترشيحهم من قبل الوحدات المحلية ومديرية الشباب والرياضة  للانضمام للمبادرة بشكل تطوعي.

 

كما تم تشكيل أكثر من 20 لجنة  فنية  تتولى الإشراف و إجراء المقابلات الشخصية ، والتي تضم في عضويتها  أعضاء من شباب المجلس الاستشاري ومبادرة بني سويف بشبابها ، بجانب مشاركة عناصر من مبادرة تأهيل وتمكين في أعمال التنظيم لإجراء المقابلات ، موضحاُ أن سيتم اختيار1000 قائد سكاني وفق مجموعة من المعايير والمقابلات الشخصية ،تمهيداً لتوزيعهم على 40 وحدة قروية على  مستوى المحافظة ، بواقع 25 قائداً لكل وحدة قروية ،لتغطية كافة التوابع من القرى والعزب ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوحدات الفرعية ومنسقي المراكز.

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