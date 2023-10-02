عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بني سويف تحتفل بتخريج الدفعة الأولي من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

احتفلت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم، بتخريج الدفعة الأولي من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء والتي بلغ عددها 112 خريج، وذلك بحضور الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، ووكلاء الكلية، والعميد ماجد رجب رئيس الإدارة المركزية لهيئة ميناء دمياط، والدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والدكتور مكرم ابراهيم الاستاذ المتفرغ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية،  وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والخريجين وأسرهم.

قدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب وأولياء الأمور بمناسبة تخرج أبنائهم بعد سنوات من الجهد والعمل، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح ومستقبلا مشرقا وهم علي أعتاب بداية مرحلة جديدة في حياتهم العملية، مؤكدا على دعم الجامعة للخريجين من أجل الارتقاء بمهاراتهم العلمية، سواء من خلال الدراسات العليا أو برامج التدريب المتنوعة، حيث وجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس على ما بذلوه من مجهود كبير في توفير المناخ الملائم للطلاب من أجل تخريج جيل على قدر كبير من الوعى وله دور فعال في المجتمع.

6 مشروعات خضراء ذكية فائزة في المبادرة الوطنية بمحافظة بني سويف| اعرفها

جامعة بني سويف التكنولوجية تستقبل اليوم طلاب الدبلومات الفنية للتقديم

أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بتخريج الدفعة الأولي لكلية علوم الملاحة، ومشيداً بمستوي تلك الدفعة الذي ظهر من خلال المشروعات نظرا لتميز الأفكار البحثية التي قامت عليها تلك المشروعات التخرج وتفردها، والتي تتماشي مع كون  كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، هي الكلية المتخصصة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء.

ووجه الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة علي دعمه المتواصل، وتقديمه كافة اشكال الدعم للطلاب، مؤكدا أن الكلية حريصة علي الارتقاء بمستوي الخريجين من حيث الكيف وليس الكم فقط لأنهم بمثابة البداية الحقيقية لسوق العمل في مجال الملاحة والفضاء خاصة وان الكلية هي الاولي من نوعها في الشرق الاوسط.

وخلال الحفل تم عرض فيديو توضيحي عن الكلية وأقسامها، وفيديو آخر عن مشروعات تخرج الطلاب، وكلمة الخريجين التي ألقاها أحد اوائل الدفعة، وفقرة فنية متنوعة.

بني سويف جامعة بنى سويف عهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف وأعضاء هيئة التدريس و مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

مفاجآت في الأهلي| ورطة ذهاب سيمبا.. وصن داونز يتراجع عن الانسحاب من دوري السوبر

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

"تضامن بني سويف": علاج 75 شخصا من الآولى بالرعاية بقريتين بمركز ناصر

ترشيحاتنا

الانتخابات الرئاسية 2024.. موعد إعلان القائمة المبدئية.. فيديو

مستمرون| وزير الخارجية يستعرض جهود مصر في تسوية النزاعات العربية والإفريقية والدولية..فيديو

منها فيشجراد .. شكري يكشف عدد التكتلات العالمية التي انضمت لها مصر

بفستان لافت.. منى زكي تستعرض رشاقتها| شاهد

بايدن فاسد وأمريكا تنهار.. ترامب يكشف عن محاولة لاغتياله سياسيا قبل الانتخابات

شكري: الرئيس السيسي أصر على ارتكاز السياسة الخارجية لمصر إلى مبادئ أخلاقية وإنسانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ خرافي.. لن تصدق سعر فستان منى زكي الأخير| شاهد

تاج وفستان.. بسمة بوسيل تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير | شاهد

الصحة العالمية تحذر من تناول هذه الأنواع من اللحوم والعصائر خلال الدراسة

ملابس وتسريحة شعر غريبة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

فيديو

بلبس باروكة و شبه علي ربيع .. هنا الزاهد تكشف موقفا محرجا مع تامر حسني

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

السيول تهدد ليبيا من جديد.. تحرك عاجل لتفادي الكارثة

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ