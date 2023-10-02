جامعة بني سويف تحتفل بتخريج الدفعة الأولي من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

احتفلت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم، بتخريج الدفعة الأولي من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء والتي بلغ عددها 112 خريج، وذلك بحضور الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، ووكلاء الكلية، والعميد ماجد رجب رئيس الإدارة المركزية لهيئة ميناء دمياط، والدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والدكتور مكرم ابراهيم الاستاذ المتفرغ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والخريجين وأسرهم.

قدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب وأولياء الأمور بمناسبة تخرج أبنائهم بعد سنوات من الجهد والعمل، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح ومستقبلا مشرقا وهم علي أعتاب بداية مرحلة جديدة في حياتهم العملية، مؤكدا على دعم الجامعة للخريجين من أجل الارتقاء بمهاراتهم العلمية، سواء من خلال الدراسات العليا أو برامج التدريب المتنوعة، حيث وجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس على ما بذلوه من مجهود كبير في توفير المناخ الملائم للطلاب من أجل تخريج جيل على قدر كبير من الوعى وله دور فعال في المجتمع.

أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بتخريج الدفعة الأولي لكلية علوم الملاحة، ومشيداً بمستوي تلك الدفعة الذي ظهر من خلال المشروعات نظرا لتميز الأفكار البحثية التي قامت عليها تلك المشروعات التخرج وتفردها، والتي تتماشي مع كون كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، هي الكلية المتخصصة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء.

ووجه الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة علي دعمه المتواصل، وتقديمه كافة اشكال الدعم للطلاب، مؤكدا أن الكلية حريصة علي الارتقاء بمستوي الخريجين من حيث الكيف وليس الكم فقط لأنهم بمثابة البداية الحقيقية لسوق العمل في مجال الملاحة والفضاء خاصة وان الكلية هي الاولي من نوعها في الشرق الاوسط.

وخلال الحفل تم عرض فيديو توضيحي عن الكلية وأقسامها، وفيديو آخر عن مشروعات تخرج الطلاب، وكلمة الخريجين التي ألقاها أحد اوائل الدفعة، وفقرة فنية متنوعة.