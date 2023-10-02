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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذي بني سويف يوافق على طلبات والتماسات لمواطنين ورفع مقترحات بمخططات القرى

صدى البلد

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عدداً من  الموضوعات وطلبات من المواطنين، يلتمسون فيها الموافقة على إجراء بعض التعديلات على مقترح خدمات وإلغاء شوارع بالمخططات التفصيلية في بعض القرى، والتي كان قد تم عرضها على الجهة المعنية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.


جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي بدأ بعزف السلام الوطني ، حيث قدم المحافظ التهنئة لأعضاء المجلس بذكرى المولد النبوي الشريف والذكرى الــ 50 لملحمة العبور وانتصارات أكتوبر المجيدة 73، بجانب الترحيب برئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية  الجديد "د. أحمد السيد مكي "في أول اجتماع  للمجلس بعد توليه رئاسة المنطقة خلفا  للدكتور أحمد الطيب بديوى لبلوغه سن الإحالة للمعاش.

 

حضر الاجتماع: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ،اللواءحازم عزت السكرتير العام "أمين المجلس " ،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة ، المهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، لمياءالعربي "مقرر المجلس التنفيذي" مدير المجالس واللجان ، والأستاذ محمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.

 

حيث وافق المجلس على طلب مقدم من أحد المواطنين لإدارة التخطيط العمراني متضمناً التماس بإلغاء شارع مُدرج بالمخطط التفصيلي لقرية أبوصير الملق واعتماد الشارع الموجود على الطبيعة،بجانب الموافقة على التماس مقدم من أحد المواطنين  بقرية إطواب ،برفع قطعة أرض ملكه من مقترح لمدرسة تعليمي بالقرية بالواسطى ، والموافقة على طلب مواطن يلتمس فيه رفع مقترح لمدرسة ابتدائي من مخطط تفصيلي المُعتمد لقرية طحا بوش ، وكذا الموافقة على طلب مواطنة من قرية "دموشيا  مركز بني سويف "برفع مقترح مدرسة من على قطعة أرض تمتلكها ، علاوة على الموافقة على التماس مواطن باعتماد شارع بعرض 6 أمتار وطول 25 متراً بقرية دنديل /ناصر، والذي يبعد عن الحيز العمراني للقرية من الجهة الشمالية نحو 52 متراً تقريباً بالجهة الغربية لقطعة أرض يمتلكها.

 

كما وافق المجلس على التماسات بإلغاء عدد من الشوارع ، أحدهما يمر بقطعة أرض ملك لاحد المواطنين بقرية منشأة عاصم، وإلغاء شارعين يمران بقطعة أرض ملك لمواطن من قرية إهوة مركز بني سويف، فضلاً عن الموافقة على طلب تقدم به ورثة أحد المواطنين ، يلتمسون فيه تغيير استخدام لقطعة أرض بناحية بياض العرب إلى سكنى.

الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محافظ بني سوي محمد هاني غنيم محافظ بني سويف منطقة بني سويف الأزهرية

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