بعد إعلانه الترشح للرئاسة.. رسالة عاجلة من السيسي لـ الشعب المصري

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة عاجلة إلى الشعب المصري بعد إعلان نيته خوض الانتخابات الرئاسية لفترة جديدة، مشيرا إلى يظهر المصريين خلال الانتخابات أمام العالم بأنهم شعب لديه إرادة في ممارسة الديمقراطية.



وقال السيسي للمصريين، في كلمة له في ختام مؤتمر حكاية وطن، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، أن :"اوعدكم اني هفضل اشتغل واشتغل، وادعو كل المصريين الي المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي، واتعهد بالعمل الجاد ويقيني أن التوفيق من الله تعالى".

رسالة السيسي العاجلة للمصريين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة أن يعمل الجميع من أجل الوطن حيث واجهنا من أجل رفعته التحديات، مضيفا “واجهنا ارهابا غاشما والأرض ارتوت بدماء الشهداء”.

وأضاف عبدالفتاح السيسي: "لقد حققنا معا ملحمة تاريخية حين تجاوزنا التحديات، لافتا إلى أن إرادة المصريين هي الباعث لاستكمال الحلم في بناء دولتنا العصرية.



وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: نجدد العهد معا علي العمل لاستكمال احلامنا، و لن تضعف عزائمنا امام كل التحديات التي تواجهنا".