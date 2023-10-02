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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أول تعليق من أحمد موسى بعد إعلان السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية |فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على إعلان الرئيس السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

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الشعب اختارك كمل المشوار.. أحمد موسى: مسيرات حاشدة لدعم ترشح السيسي.. فيديو

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تحذير عاجل من أحمد موسى لـ المصريين على الهواء.. فيديو

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، "تحيا مصر العظيمة، الرئيس السيسي أعلن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأضاف "الرئيس السيسي أول من سيتقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد فتح باب الترشح رسميا، سيتم الإعلان عن حملة الرئيس السيسي في الانتخابية المقبل خلال الساعات المقبلة، وستتولى العملية التنظيمية".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، "الرئيس السيسي لبى نداء الشعب المصري بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة"، منوها بأن "الرئيس السيسي لديه احترام وتقدير للجميع، ووجه رسالة لكل المرشحين".

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