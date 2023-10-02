أول تعليق من أحمد موسى بعد إعلان السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية |فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على إعلان الرئيس السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، "تحيا مصر العظيمة، الرئيس السيسي أعلن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأضاف "الرئيس السيسي أول من سيتقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد فتح باب الترشح رسميا، سيتم الإعلان عن حملة الرئيس السيسي في الانتخابية المقبل خلال الساعات المقبلة، وستتولى العملية التنظيمية".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، "الرئيس السيسي لبى نداء الشعب المصري بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة"، منوها بأن "الرئيس السيسي لديه احترام وتقدير للجميع، ووجه رسالة لكل المرشحين".