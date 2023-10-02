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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشعب اختارك كمل المشوار.. أحمد موسى: مسيرات حاشدة لدعم ترشح السيسي.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المسيرات الحاشدة التي تشهدها ميادين مصر كافة اليوم، تعيد أجواء ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن هناك دعما كبيرا لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأعلام المصرية تزين ميادين مصر وتحتفل بنصر أكتوبر العظيم، مع دعم كبير لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن اللافتات التي يرفعها المواطنون في الشوارع تقول:« الشعب اختارك.. كمل مشوارك».


وتابع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد»: «الشوارع مليانة بالبشر والشعب العظيم علشان تدعم الرئيس السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية».


وشدد على أن الرئيس السيسي، قارئ جيد للتاريخ، ولديه كل المعلومات بما شهدته مصر في أصعب ظروفها، موضحا أن الرئيس صارح المصريين بكل ما شهدته الدولة في القترة من عام 2011 وحتى ما بعد 2011.
 

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